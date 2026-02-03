محافظتان عراقيتان تنضمان الى محافظات اخرى في إعلان عطلة رسمية غدا

شفق نيوز - النجف / واسط

انضمت كل من محافظتي النجف وواسط الى عدة محافظات اخرى في وسط وجنوبي العراق أعلنت عطلة رسمية غدا الأربعاء وبعضها أضاف اليوم الثلاثاء إليه مثل كربلاء بمناسبة زيارة المنتصف من شهر شعبان ذكرى ولادة الامام الثاني عشر محمد بن الحسن المهدي المنتظر عند المسلمين الشيعة الامامية.

وأعلنت كل من محافظات: بابل وديالى وميسان وكربلاء وذي قار تعطيل الدوام غدا الاربعاء للمناسبة ذاتها.

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق زيارة المنتصف من شعبان في كل عام عند مرقد الإمام الحسين في كربلاء، وهو يوم مولد الإمام محمد المهدي، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتم تنفيذ خطط أمنية وخدمية وصحية شاملة.

يُذكر أن الإمام المهدي لدى الموروث الديني الإسلامي هو من آل محمد، ويظهر في آخر الزمان و"يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما" كما في الحديث النبوي، غير أن هناك اختلافاً حول شخصيته حيث يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لم يُولد بعدُ وأنه من أبناء الإمام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب من ولد فاطمة ابنة الرسول، بينما يعتقد الشيعة الإمامية أنه وُلد في القرن الثالث الهجري ويُدعى محمد بن محمد بن الحسن العسكري من أحفاد الإمام السبط الحسين بن علي.