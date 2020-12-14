محافظتان عراقيتان تنتصران على الجائحة رغم عودة التجمعات

شفق نيوز/ أفادت مصادر طبية عراقية، يوم الاثنين، بانخفاض وتراجع معدلات الاصابة بفيروس كورونا في ديالى وصلاح الدين بنسبة اكثر من 50-70% رغم عودة التجمعات الاجتماعية في المحافظتين.

وقال مصدر في دائرة صحة ديالى لوكالة شفق نيوز، إن معدلات الاصابة بفيروس كورونا انخفضت بنسب اكثر من 50- 70% مع ارتفاع كبير بمعدل الشفاء الذي تجاوز نسبة ٩٦٪ من الحالات الكلية".

ولفت المصدر إلى أن "عودة التجمعات الاجتماعية في مناسبات الاعراس ومجالس العزاء لم تسبب ارتفاع بالإصابات او نكسات وبائية جراء الالتزام المثالي للمواطنين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وعدم التلامس تنفيذاً لتوجيهات خلية الازمة في محافظة ديالى"، مؤكداً أن "إجمالي اعداد الحالات المؤكدة بلغت ٢٠١٢٧ إصابة في عموم المحافظة منذ اذار الماضي وحتى الان".

وفي صلاح الدين المجاورة، أكدت مصادر صحية ومسؤولة في المحافظة، "تراجع اصابات كورنا بنسب كبيرة تجاوزت 70% "، مشيرة إلى المحافظة على "معدلات الاصابات اليومية منذ اسبوعين والتي لم تتجاوز 50-55 اصابة مقابل حالات شفاء مضاعفة".

وأبلغ مصدر في صحة صلاح الدين، وكالة شفق نيوز، أن "الاصابات تتركز في مناطق سامراء والدجيل وبلد واطراف تكريت، بسبب وجود الوافدين والمتنقلين من العناصر الامنية من محافظات اخرى، فيما حافظت الوحدات الادارية الاخرى على معدلات الاصابة او أن بعضها سجلت انخفاضاً كبيراً"

ولفت المصدر الى "الالتزام العالي من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس وتوجيهات خلية الازمة المحلية في صلاح الدين رغم عودة وكثرة التجمعات الاجتماعية خلال الفترات الاخيرة كالأعراس ومجالس العزاء، التي لم تسجل اي اصابات وفقاً للفحوصات الطبية".