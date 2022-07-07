سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظتان عراقيتان تعلنان موقف الحمى النزفية فيهما

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-07T12:42:35+0000
محافظتان عراقيتان تعلنان موقف الحمى النزفية فيهما

شفق نيوز/ اعلنت محافظتا ديالى وصلاح الدين، يوم الخميس، موقف الإصابات بالحمى النزفية فيهما، مؤكدتان استمرار حملات الوقاية المشتركة مع الدوائر والجهات الحكومية.

وقالت مديرة المستشفى البيطري في ديالى، ابتسام جاسم محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة سجلت خمس حالات بالحمى النزفية، إصابتان مؤكدتان، وأخريان مشتبه بهما، فيما تخضع حالة اشتباه ثالثة للفحص المختبري".

وأوضحت أن "الإصابات والاشتباه تركزت في مناطق الخالص وبلدروز وناحية بني سعد".

واكدت محمد "استمرار حملات الوقاية عبر الفرق البيطرية الجوالة في عموم الوحدات الإدارية بالتنسيق مع الدوائر الحكومية لتطويق الوباء ومنع انتشاره، إضافة إلى حملات التوعية والتثقيف الصحي".

وفي صلاح الدين، أكد مدير المستشفى البيطري في المحافظة، إحسان خالد سليمان، عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بالحمى النزفية، مشيراً إلى تسجيل حالات اشتباه عديدة لم تثبت إصابتها.

وتنفيذا للإجراءات الحكومية حيال الحمى النزفية، بين سلمان أن "حملات الوقاية البيطرية مستمرة عبر أكثر من 20 فريقاً بيطرياً جوالاً لتعقيم وتطهير حظائر ومواقع تربية الحيوانات، من مسببات الوباء ومنع انتشاره إلى الإنسان".

واشار سليمان إلى "تشكيل غرفة عمليات في المحافظة برئاسة معاون المحافظ الأمني لمتابعة سير خطط مواجهة واحتواء الحمى النزفية بالتنسيق مع الدوائر المعنية والساندة".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوان إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.

related

بين ديالى وصلاح الدين .. أكثر من 1000 منزل تعاني الإهمال الخدمي والانهيار المعيشي

Date: 2022-01-07 14:17:22
بين ديالى وصلاح الدين .. أكثر من 1000 منزل تعاني الإهمال الخدمي والانهيار المعيشي

العراق.. محافظتان تتقاسمان بقايا مخزون نهر فرعي متهالك

Date: 2021-11-23 07:18:58
العراق.. محافظتان تتقاسمان بقايا مخزون نهر فرعي متهالك

في محافظتين عراقيتين.. تسعة مصابين بحادثيّ سير منفصلين

Date: 2022-06-27 07:20:24
في محافظتين عراقيتين.. تسعة مصابين بحادثيّ سير منفصلين

مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة في صلاح الدين وديالى

Date: 2021-09-11 11:47:07
مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة في صلاح الدين وديالى

مصرع طفل وسائق عجلة وإصابة شخصين بحوادث منفصلة في 3 محافظات عراقية

Date: 2022-05-08 09:19:28
مصرع طفل وسائق عجلة وإصابة شخصين بحوادث منفصلة في 3 محافظات عراقية

مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين

Date: 2021-08-31 06:50:22
مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين

تسجيل اول إصابة بالحمى النزفية في ديالى

Date: 2022-06-12 17:16:13
تسجيل اول إصابة بالحمى النزفية في ديالى

صور.. مصرع وإصابة 6 مدنيين بحادثي سير في صلاح الدين وديالى

Date: 2022-02-13 14:32:16
صور.. مصرع وإصابة 6 مدنيين بحادثي سير في صلاح الدين وديالى