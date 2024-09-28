خمس محافظات عراقية تعطل الدوام حدادا على نصر الله

شفق نيوز/ اعلنت محافظات النجف، كربلاء، بابل، ذي قار وواسط تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وذكرت إدارات المحافظات في بيانات منفصلة وردت لوكالة شفق نيوز؛ إنها تعلن الحداد وتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد /2024/9/29 في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وكانت الحكومة العراقية، يوم السبت، الحداد 3 أيام تأبيناً لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بقصف اسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.