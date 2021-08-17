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محافظتان عراقيتان تعطلان الدوام الرسمي غدا الأربعاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-17T08:28:49+0000
محافظتان عراقيتان تعطلان الدوام الرسمي غدا الأربعاء

شفق نيوز/ أعلنت كل من محافظتي النجف وكربلاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة حلول التاسع من شهر محرم.

وقرر محافظ النجف لؤي الياسري في بيان اليوم الثلاثاء، اعتبار يوم التاسع من محرم الحرام المصادف الاربعاء 18/8/2021 عطلة محلية وذلك لاحياء الشعائر الحسينية واتاحة الفرصة للمواكب الحسينية لإحياء هذه الشعائر وتقديم الخدمات للمعزين.

ودعا الياسري المعزين واصاحب المواكب إلى الالتزام بالنظام والقانون والتعاون مع جميع الاجهزة الامنية والخدمية لإنجاح مراسم العزاء وإنجاح الخطتين الامنية والخدمية، مشددا على الالتزام بضوابط وشروط خلية السلامة والصحة الوطنية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.

بدوره اعلن محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم غد الاربعاء المصادف ١٨ من شهر اب الجاري.

وأوضح الخطابي في بيان اليوم، ان هذا التعطيل جاء نتيجة لازدياد اعداد الزائرين في المدينة وتمكين الدوائر الامنية والخدمية من تطبيق خططها الخاصة بالزيارة ولتمكين اهالي كربلاء، من تقديم الخدمات الى الزائرين.

وأشار الى استثناء الدوائر الامنية والخدمية والصحة، لافتا الى ان يوم العاشر من محرم والذي يصادف يوم الخميس المصادف ١٩ من شهر اب الجاري هو عطلة رسمية.

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