محافظتان عراقيتان تعطلان الدوام الرسمي الأربعاء المقبل

شفق نيوز- الديوانية/ البصرة

قررت محافظتا الديوانية والبصرة تعطيل الدوام الرسمي، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 11 آذار/مارس 2026، إحياءً لذكرى وفاة الإمام علي بن أبي طالب.

وصوت مجلس محافظة الديوانية، على تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية داخل المحافظة.

من جانبه، أعلن مجلس محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة في اليوم ذاته، لإحياء ذكرى الوفاة.

هذا وأعلن مجلس كربلاء، يوم أمس الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يومين في الأسبوع الجاري لمناسبة دينية.

والإمام علي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء المسلمين، وابن عم محمد بن عبد الله نبي الدين الإسلامي، وتعرض الإمام علي لعملية اغتيال في فجر يوم 19 رمضان سنة 40 هجرية (661 ميلادية)، حيث تلقى ضربة غادرة بالسيف على رأسه ليفارق الحياة متأثراً بجراحه في يوم 21 من الشهر نفسه.