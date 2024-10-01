محافظتان عراقيتان تخصصان 3 مجمعات سكنية لاستقبال النازحين اللبنانيين

شفق نيوز/ خصصت محافظتا ديالى وصلاح الدين، يوم الثلاثاء، ثلاثة مجمعات سكنية لاستقبال النازحين من لبنان صوب العراق.

وقال المتحدث باسم مجلس محافظة ديالى عمر العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس ديالى عقد اجتماعا مع عدد من الأعضاء والجهات حكومية وأوعز بتجهيز مجمع الغالبية السكني الحكومي والذي يضم أكثر من 600 شقة سكنية بالماء والكهرباء وافتتاح ابوابه لإيواء النازحين القادمين من لبنان جراء الحرب مع الاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف العبيدي أن "المجمع يتبع لوزارة الاعمار والاسكان وانجزت مراحل متقدمة منه خلال الفترة الماضية".

وفي سياق متصل ذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن محافظ صلاح الدين بدر الفحل وجه بتجهيز مجمعين سكنيين في بلد وتكريت ويضم كل واحد منهما أكثر من 500 وحدة سكنية لاستقبال النازحين القادمين من لبنان من أجل توفير سكن ملائم لهم.

واليوم الثلاثاء، (1 تشرين الأول 2024)، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، استقبال الوجبة الثانية من العوائل اللبنانية، بسبب "العدوان الصهيوني الغاشم" المستمر على لبنان.

وأشارت الوزارة الى، أن "كوادرها استقبلت عن طريق منفذ القائم الحدودي، الوجبة الثانية بواقع 262 مواطنًا لبنانيًا".

وأصدرت الحكومة العراقية، توجيهات جديدة تقضي بمنح تأشيرات دخول مجانية لفائدة المواطنين اللبنانيين وتسهيل آلية دخولهم إلى العراق بعد "العدوان" الإسرائيلي على لبنان.