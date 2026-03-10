3 محافظات تنضم إلى قائمة المعطلين ليوم غد (تحديث)

شفق نيوز– محافظات

أعلنت ثلاث محافظات عراقية، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الموافق 11 آذار/ مارس 2026، بمناسبة ذكرى وفاة الإمام علي.

ووجه محافظ كركوك ريبوار طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتعطيل الدوام في الدوائر الحكومية وجميع المدارس ورياض الأطفال، إضافة إلى جامعة كركوك والكليات الأهلية.

كما أعلن مجلس محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر إحياءً لنفس الذكرى بغية إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في مراسم الزيارة، على حد قوله.

وفي السياق، وجه محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة، استذكاراً لقيم العدالة والإنسانية التي جسدها الإمام علي.

هذا وقررت كل من الديوانية والبصرة والنجف، يوم أمس الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي، الأربعاء المقبل، إحياءً لذكرى وفاة الإمام علي بن أبي طالب.

والإمام علي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء المسلمين، وابن عم محمد بن عبد الله نبي الدين الإسلامي، وتعرض الإمام علي لعملية اغتيال في فجر يوم 19 رمضان سنة 40 هجرية (661 ميلادية)، حيث تلقى ضربة غادرة بالسيف على رأسه ليفارق الحياة متأثراً بجراحه في يوم 21 من الشهر نفسه.