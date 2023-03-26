محافظتان تعلنان تعطيل الدوام الرسمي غدا بسبب موجة الامطار

شفق نيوز/ أعلنت محافظتا الانبار وذي قار، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي غدا بسبب موجة الامطار التي تضرب حاليا معظم مناطق البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظة الانبار، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحافظة تعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس يوم غد الاثنين، في عموم اقضية المحافظة ونواحيها، نظراً لسوء الأحوال الجوية .

كما أعلن محافظ ذي قار، في بيان، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار تساقط الأمطار.

وكانت الديوانية قد أعلنت في وقت سابق تعطيل الدوام الرسمي، يوم غد الاثنين، في الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر الخدمية بسبب الامطار.