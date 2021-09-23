سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظتان تعطلان الدوام بمناسبة الزيارة الأربعينية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-23T17:03:14+0000
محافظتان تعطلان الدوام بمناسبة الزيارة الأربعينية

شفق نيوز / أعلنت محافظتا بابل والمثنى، يوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي لأيام مختلفة، وذلك بمناسبة حلول الزيارة الأربعينية.

وذكر محافظ بابل حسن منديل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "لأجل فسح المجال للموظفين بخدمة زوار الإمام الحسين (ع)، وانقطاع أغلب الطرق في المحافظة بسبب زخم الزائرين، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اعتبارا من يوم الأحد المصادف ٢٠٢١/٩/٢٦ ولغاية يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٩/٣٠".

وأضاف منديل، أن "القرار تستثنى منه الدوائر الخدمية والأمنية المشاركة في خدمة الزائرين، وكذلك المصارف والأقسام المالية في دوائر المحافظة، لحين استكمال توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وفي المثنى، قال النائب الأول للمحافظ، سامي الحساني، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة، وبالنظر لحلول الزيارة الأربعينية، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، ليومي الاثنين والثلاثاء القادمين".

وأشار الحساني، إلى أن "القرار تستثنى منه الدوائر الخدمية والصحية، التي تكون فيها نسبة الدوام 50 بالمئة".

related

حقوق الانسان تكشف مستجدات التظاهرات في بغداد وعدة محافظات

Date: 2019-10-26 13:49:58
حقوق الانسان تكشف مستجدات التظاهرات في بغداد وعدة محافظات

بابل تعلن حظرا للتجوال وذي قار تمدد

Date: 2020-03-17 18:15:33
بابل تعلن حظرا للتجوال وذي قار تمدد

تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في دوائر 3 محافظات عدا الخدمية (تحديث)

Date: 2021-02-06 18:21:49
تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في دوائر 3 محافظات عدا الخدمية (تحديث)

بابل تعطل الدوام الخميس وتتخذ قراراً بشأن دخول مرافقي مرضى كورونا للمستشفيات

Date: 2021-07-13 17:24:09
بابل تعطل الدوام الخميس وتتخذ قراراً بشأن دخول مرافقي مرضى كورونا للمستشفيات

عاصفة ترابية تنهي حياة ستة اشخاص على طريق بغداد- الحلة

Date: 2021-05-12 14:18:20
عاصفة ترابية تنهي حياة ستة اشخاص على طريق بغداد- الحلة

صور .. احتجاجات تجتاح مدناً إحداها في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-24 09:08:43
صور .. احتجاجات تجتاح مدناً إحداها في إقليم كوردستان

خمس محافظات عراقية تعطل الدوام غدا الخميس

Date: 2021-07-28 13:44:28
خمس محافظات عراقية تعطل الدوام غدا الخميس

مصرع واصابة سبعة أشخاص بحادث مروع في بابل

Date: 2019-12-21 09:52:02
مصرع واصابة سبعة أشخاص بحادث مروع في بابل