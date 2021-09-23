محافظتان تعطلان الدوام بمناسبة الزيارة الأربعينية

شفق نيوز / أعلنت محافظتا بابل والمثنى، يوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي لأيام مختلفة، وذلك بمناسبة حلول الزيارة الأربعينية.

وذكر محافظ بابل حسن منديل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "لأجل فسح المجال للموظفين بخدمة زوار الإمام الحسين (ع)، وانقطاع أغلب الطرق في المحافظة بسبب زخم الزائرين، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اعتبارا من يوم الأحد المصادف ٢٠٢١/٩/٢٦ ولغاية يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٩/٣٠".

وأضاف منديل، أن "القرار تستثنى منه الدوائر الخدمية والأمنية المشاركة في خدمة الزائرين، وكذلك المصارف والأقسام المالية في دوائر المحافظة، لحين استكمال توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وفي المثنى، قال النائب الأول للمحافظ، سامي الحساني، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة، وبالنظر لحلول الزيارة الأربعينية، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، ليومي الاثنين والثلاثاء القادمين".

وأشار الحساني، إلى أن "القرار تستثنى منه الدوائر الخدمية والصحية، التي تكون فيها نسبة الدوام 50 بالمئة".