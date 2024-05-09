محافظة نينوى تُصدر تنويهاً "عاجلاً" بشأن زيادة الاطلاقات المائية من سد الموصل

شفق نيوز/ أصدرت محافظة نينوى، يوم الخميس، تنويهاً "عاجلاً" للمواطنين والانشطة السكنية والسياحية والاستثمارية والقطاعات كافة المتواجدة داخل حوض نهر دجلة في المحافظة بزيادة الاطلاقات المائية من سد الموصل الى ذلك الى الحوض.

وجاء في بيان صادر عن ديوان المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بالنظر لوجود خزين مائي جيد والذي يعتبر ضمن المناسيب الآمنة وللحاجة لتوليد الطاقة الكهربائية لدعم المنظومة الوطنية بالكهرباء، فإنه ستتم زيادة الاطلاقات المائية من سد الموصل الى حوض النهر بمعدل (1000) مكعب بالثانية واعتباراً من اليوم الخميس والأيام المقبلة، مما يتطلب من المواطنين كافة القاطنين تجاوزاً وأصحاب المشاريع السكنية الاستثمارية والسياحية داخل حوض النهر أخذ الحيطة والحذر، والحد من تلك الانشطة، ومغادرة المكان حال تطلب الامر ذلك لحين الانتهاء من تسليك الاطلاقات المائية المتزايدة بصورة آمنة دون وقوع اضرار بشرية او مادية".

وأضاف البيان؛ أن "هذا التنويه يعتبر تبلغاً رسمياً ونهائياً الى الأنشطة والقطاعات كافة المتواجدة داخل حوض النهر او محرماتها، ولاتتحمل الجهات المعنية المتمثلة بمديرية الموارد المائية في نينوى أي مسؤولية قانونية خلاف ذلك".

وشهدت مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى في الأيام الأخيرة موجة أمطار وفيضانات كبيرة عززت من خزين سد الموصل.