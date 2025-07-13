محافظة نينوى تغير أوقات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية

شفق نيوز- نينوى

قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، تعديل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة ليكون من الساعة السابعة صباحاً وينتهي في الساعة الواحدة ظهراً.

ولفت الدخيل في وثيقة تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، إلى أن القرار يطبق بدءاً من تاريخ صدور الأمر ولغاية 31 آب/ أغسطس المقبل وذلك إشارة إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (34966).

يشار إلى أن أوقات دوام الدوائر الحكومية في العراق تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً، فيما قررت الحكومة تقليص الدوام ساعة واحدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.