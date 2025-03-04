محافظة كركوك تعتمد شعاراً جديداً باللون الرصاصي

شفق نيوز/ أعلنت محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، أن مجلس المحافظة سيصوّت على الشعار الجديد للمحافظة، والذي تم تصميمه باللون الرصاصي.

وذكرت المحافظة في بيان رسمي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن محافظ كركوك ريبوار طه، أرسل النموذج المقترح إلى المجلس تمهيداً لاعتماده رسمياً.

وأعرب المحافظ عن شكره وامتنانه لرئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ، وأعضاء المجلس على جهودهم في العمل على اعتماد الشعار الجديد، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في تمثيل هوية المحافظة وتاريخها.

وفي وقت سابق من العام 2024، بادر مجلس محافظة كركوك إلى تحديث شعار المحافظة وقال إنه يهدف إلى تمثيل المكونات المتعددة التي تتعايش في كركوك، بما في ذلك الكورد، العرب، التركمان، والمسيحيين.

وخلال جلسة عُقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، تم انتخاب ريبوار طه، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، محافظًا لكركوك، ومحمد إبراهيم الحافظ رئيسًا لمجلس المحافظة، وفي هذه الجلسة، صوّت المجلس على الشعار الجديد.

وفي تشرين الثاني 2024، أرجأ مجلس كركوك التصويت على الشعار الجديد بناءً على طلب من كتلة "بابليون" لعدم تضمينه لغة المكون المسيحي، مما أدى إلى تأجيل التصويت لإضافة النقاط المطلوبة واعتماد شعار يلقى قبول جميع أعضاء مجلس المحافظة.