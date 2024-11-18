محافظة عراقية على موعد مع "نقلة نوعية" في علاج الأمراض السرطانية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى الأورام والطب الذري في نينوى، يوم الاثنين، أن المستشفى الخاص بالأمراض السرطانية في نينوى والمقرر إنجازه نهاية العام الحالي سيكون الأول والأكبر على مستوى العراق وسيكون الأفضل في تقديم الخدمات، مؤكدة أن المستشفى الجديد سيحقق نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات للمصابين بالأمراض السرطانية.

وقال مدير مستشفى الأورام والطب الذري في نينوى الدكتور عبد القادر سالم، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل في بناية مستشفى الأورام الجديدة والتي تقع ضمن مجمع المستشفيات في جانب الموصل الأيمن من المقرر إنجازه نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل".

وأشار سالم إلى أن "المستشفى الجديد يضمن تحقيق نقلة نوعية في نينوى بمجال علاج الأورام السرطانية"، مبينا أن "المستشفى الجديد يتضمن 3 معجلات خطية من أحدث المواصفات والنوعيات، إلى جانب 33 غرفة لمنح اليود المشع و100 سرير لاستقبال المرضى ومنحهم الجرع الكيمائية والعلاجات الخاصة بمرض السرطان".

ونوه سالم، إلى أن "كوادر المستشفى استحدثت حاليا في الموقع البديل الكائن قرب مستشفى السلام بالجانب الأيسر للموصل نظاماً إلكترونياً لتنظيم دخول المراجعين إلى المستشفى عبر تسجيل أسمائهم مسبقا لتجنب الزحام الحاصل سابقاً على المستشفى".