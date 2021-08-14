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محافظة عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة في العالم .. جدول

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-14T08:36:42+0000
محافظة عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة في العالم .. جدول

شفق نيوز/ سجلت ثلاث مناطق في احدى المحافظات العراقية الجنوبية، يوم السبت، أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة حيث بين الجدول ان منطقة كوليناس دو توكانتينز في دولة البرازيل تصدرت اللائحة بواقع 56.1 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة الجهراء في الكويت وبواقع 51.5 درجة مئوية ، تليها بالمرتبة الثالثة منطقة مطار الملك فهد في السعودية وبواقع51 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة العمادية في ايران رابعا وبواقع 50.7 درجة مئوية وجاءت منطقة مطربة في الكويت خامسا بدرجة حرارة بلغت 50.4 درجة مئوية .

وبيّن الجدول ايضا ان منطقة صلابية في الكويت جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 50.3 درجة مئوية، وجاء مطار البصرة الدولي في العراق سابعا وبدرجة حرارة بلغت 50.2 درجة مئوية، ثم جاءت عبادان في إيران ثامنا وبدرجة حرارة بلغت 50.1 درجة، وجاءت منطقة الحسين في البصرة تاسعا وبدرجة حرارة بلغت 50 درجة مئوية، وجاءت منطقة مطار الكويت في الكويت عاشرا وبدرجة حرارة 50 درجة مئوية، تليها منطقة العبدلي في الكويت في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 49.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة الصابرية في الكويت في المرتبة 12 بدرجة حرارة 49.7 درجة مئوية، وجاءت منطقة الأحواز في ايران بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 49.5 درجة مئوية، تليها منطقة الفاو في البصرة بالمرتبة الـ14 بدرجة حرارة 49.4 درجة مئوية، تليها منطقة المزرعة التجريبية في الكويت بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة وصلت إلى 49.3 درجة مئوية .

أدناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم

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