محافظة عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت احدى المحافظات العراقية الجنوبية، يوم الاثنين، أعلى معدل في درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة، حيث أظهر الجدول أن منطقة الجهراء في الكويت سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 47.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة الصليبية في الكويت وبواقع 47.2 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مطار الكويت الدولي وبواقع 47 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة تيميمون في الجزائر رابعاً وبواقع 46.9 درجة مئوية وجاءت منطقة مطربة في الكويت خامساً بدرجة حرارة بلغت 46.8 درجة مئوية.

وبيّن الجدول أيضاً أن منطقة العمادية في ايران جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 46.7 درجة مئوية، وجاءت منطقة ديزفول في ايران سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 46.7 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة "بصرة الحسين" في محافظة البصرة ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 46.6 درجة، وجاءت عبادان في ايران تاسعا وبدرجة حرارة 46.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة مطار البصرة في العراق عاشراً وبدرجة حرارة 46.5 درجة مئوية، تليها منطقة الوفرة في الكويت في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 46.4 درجة مئوية، وجاءت منطقة رقان في الجزائر في المرتبة 12 بدرجة حرارة 46.4 درجة مئوية، وجاءت منطقة العبدلي في الكويت بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 46.3 درجة مئوية، تليها منطقة عين صلاح بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 46.3 درجة مئوية، تليها منطقة ادرار في الجزائر بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية .

وادناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم