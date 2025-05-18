محافظة عراقية ضمن المدن الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سُجلت منطقتان في محافظة ميسان العراقية، يوم الأحد، ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل"في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن مدينة "الخارجة" في مصر سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم بواقع 47.1 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية "جامعة جنوب الوادي" في مصر أيضاً بواقع 47.1 مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "الأقصر" المصرية بواقع 47 مئوية، ومن ثم "مطار البحر الأحمر" في السعودية رابعاً بواقع 47 مئوية، وجاءت مدينة "علي الغربي" في محافظة ميسان العراقية خامساً بدرجة حرارة بلغت 46.7 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً جاء مدينة "أسوان" المصرية سادساً حيث سجلت درجة حرارة 46.6 مئوية، وجاءت مدينة "العمارة" مركز محافظة ميسان العراقية سابعاً بدرجة حرارة بلغت 46.5 مئوية، ثم جاءت "جوبا" في عُمان ثامناً بـ46.5 مئوية، كما جاء مدينة "بهاو الناجار" في باكستان تاسعاً بـ46.4 مئوية، وجاء "مطار باندا" في الهند عاشراً بدرجة حرارة 46.4 درجة مئوية.

وبالمرتبة 11 حلّت منطقة "يعقوب آباد" في باكستان بدرجة حرارة بلغت 46.4 درجة مئوية، ومدينة "حميدية" الإيرانية المرتبة 12 بـ46.4 مئوية، وجاءت "صفي آباد ديزفول" الإيرانية بالمرتبة 13 بدرجة حرارة 46.4 مئوية، تليها مدينة "سيبي" في باكستان بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 46.4 مئوية، وبالمرتبة الأخيرة مدينة "صور" في عُمان بدرجة حرارة بلغت 46.4درجةمئوية.