محافظة عراقية: زوال سيول الالغام الحدودية مع ايران

شفق نيوز/اكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى اليوم الثلاثاء زوال وانتهاء سيول الالغام في حدود نواحي مندلي وقزانية شرقي المحافظة المحاذية لإيران.

وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز، ان السيول السنوية المنحدرة من الحدود الايرانية مع ديالى لم تجرف اي الغام او مخلفات حربية تركتها الحرب العراقية الايرانية منذ ٤ سنوات ولم تسجل اي حوادث تذكر.

وبين ان الالغام كانت تنجرف من وادي"الحزام" الحدودي مع ايران وجميع الالغام والمخلفات الحربية انجرفت بالكامل ولا وجود لأي الغام حربية منحدرة مع السيول على طول الشريط الممتد بين ناحيتي مندلي وقزانية والحدود الايرانية.

وما تزال مساحات شاسعة بين حدود ديالى مع ايران تعج بالالغام غير المنفلقة التي خلفتها الحرب العراقية الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي ولم تشهد اي عمليات ازالة او تطهير من قبل الجهات العراقية او المنظمات الدولية المختصة.

وشهدت مناطق شرقي ديالى خلال السنوات الماضية حوادث انفلاق وانفجار لالغام ومخلفات حربية انجرفت مع سيول الامطار وخلفت عشرات الضحايا والمعاقين.

واطلق النظام العراقي السابق خطة لجمع الالغام تشمل شراء الالغام من الاهالي الا ان الخطة تسببت بحوادث مميتة كثيرة.

وبعد دخول القوات الامريكية للعراق اعادت احياء خطة شراء الالغام الا انها لم تثمر عن نتائج ملموسة.