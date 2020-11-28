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محافظة عراقية أخرى تعطل الدوام الرسمي بسبب الأمطار

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-28T18:39:05+0000
محافظة عراقية أخرى تعطل الدوام الرسمي بسبب الأمطار

شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في بابل تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة يوم غد السبت جراء الأمطار الغزيرة.

وقال محافظة بابل حسن منديل في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه قرر "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاحد للكوادر التدريسية والطلبة وكذلك الجامعات".

وأضاف أن القرار يأتي "حفاظاً على سلامة ابنائنا الطلبة نتيجة الأمطار الغزيرة في المحافظة".

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، غمرت مياه الأمطار شوارع مدن وبلدات في عدة محافظات بالبلاد جراء تهالك البنى التحتية الخاصة بصرف المياه.

وكانت محافظة الديوانية قد أعلنت بدورها تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد بسبب غمر مياه الأمطار لشوارع المدن والبلدات.

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