محافظة عراقية جديدة تلتحق بركب المعطلين جراء ارتفاع درجات الحرارة

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس بسبب إرتفاع درجات الحرارة.

كما استثنت الحكومة المحلية في بيان اليوم الأربعاء، موظفي ديوان محافظة بابل و دوائر المهندس المقيم، والدوائر الصحية والخدمية والأمنية من هذه العطلة.

وكانت الحكومة المحلية في محافظة واسط جنوبي العراق، قد قررت تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس في الدوائر كافة نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.

وتجتاح منذ يوم الاثنين الماضي موجة حارة مناطق ومدن العراق كافة والتي ستستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل.

وقررت الحكومة المحلية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق تعطيل الدوام اعتبارا من يوم غد الخميس ولغاية الاثنين المقبل.

وكانت وزارة الكهرباء الاتحادية قد دعت امس الثلاثاء السكان إلى ترشيد الاستهلاك للحفاظ على ساعات التجهيز في ظل ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة في البلاد.