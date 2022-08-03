سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظة عراقية جديدة تلتحق بركب المعطلين جراء ارتفاع درجات الحرارة

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-03T09:58:25+0000
محافظة عراقية جديدة تلتحق بركب المعطلين جراء ارتفاع درجات الحرارة

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس بسبب إرتفاع درجات الحرارة.

كما استثنت الحكومة المحلية في بيان اليوم الأربعاء، موظفي ديوان محافظة بابل و دوائر المهندس المقيم، والدوائر الصحية والخدمية والأمنية من هذه العطلة.

وكانت الحكومة المحلية في محافظة واسط جنوبي العراق، قد قررت تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس في الدوائر كافة نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.

وتجتاح منذ يوم الاثنين الماضي موجة حارة مناطق ومدن العراق كافة والتي ستستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل.

وقررت الحكومة المحلية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق تعطيل الدوام اعتبارا من يوم غد الخميس ولغاية الاثنين المقبل.

وكانت وزارة الكهرباء الاتحادية قد دعت امس الثلاثاء السكان إلى ترشيد الاستهلاك للحفاظ على ساعات التجهيز في ظل ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة في البلاد.

related

صحة بابل ترد على أنباء اصابات بكورونا: لا تدخلوا الرعب في قلوب الأهالي

Date: 2020-02-20 17:57:36
صحة بابل ترد على أنباء اصابات بكورونا: لا تدخلوا الرعب في قلوب الأهالي

بعد البصرة.. بابل تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

Date: 2022-01-02 16:22:51
بعد البصرة.. بابل تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

الحكم الثالث بحق أحدهما.. السجن لمسؤولين محليين في بابل وميسان

Date: 2022-07-21 10:57:02
الحكم الثالث بحق أحدهما.. السجن لمسؤولين محليين في بابل وميسان

بابل تغلق المحافظة والأماكن العامة وتوجه دعوة لـ"المشككين"

Date: 2020-05-28 23:42:10
بابل تغلق المحافظة والأماكن العامة وتوجه دعوة لـ"المشككين"

ست محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي

Date: 2019-11-30 16:51:47
ست محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي

ثالث محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

Date: 2022-01-02 17:28:43
ثالث محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

تسجيل حالة وفاة جديدة بالحمى النزفية في بابل

Date: 2022-05-11 21:19:13
تسجيل حالة وفاة جديدة بالحمى النزفية في بابل

مصرع 11 شخصاً بحادث مروع في محافظة بابل

Date: 2022-04-15 21:39:13
مصرع 11 شخصاً بحادث مروع في محافظة بابل