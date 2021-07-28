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خمس محافظات عراقية تعطل الدوام غدا الخميس

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-28T13:44:28+0000
خمس محافظات عراقية تعطل الدوام غدا الخميس

شفق نيوز/ أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الخميس بمناسبة عيد الغدير.

وقال التميمي في بيان أورده مكتبه الإعلامي إنه "قررنا تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم الخميس المصادف 29-7-2021 بمناسبة عيد الغدير".

وأضاف "يستثنى من التعطيل الجامعات لغرض اداء الامتحانات التي تصادف يوم الخميس".

وكانت كل من محافظة البصرة والديوانية جنوبي العراق، قد أعلنتا في وقت سابق من اليوم، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس للمناسبة ذاتها.

وعيد الغدير هو عيد يحتفل به الشيعة يوم 18 من ذي الحجة من كل عام هجري احتفالًا باليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة عيَّن فيها علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده حسب نص الحديث.

و يعتقد الشيعة بأن النبي قد أعلن عليًّا خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ "غدير خم" سنة 10 هـ.

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