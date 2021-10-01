محافظة عراقية تؤشر إقبالاً واسعاً على لقاحات كورونا بنسبة 60%

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، يوم الجمعة، تأشير إقبال واسع على لقاحات كورونا، وصلت نسبته 60%، فيما أكدت تعاطي 30% من الفئات المشمولة باللقاحات.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى، نبيل فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 30% من المشمولين بلقاحات كورونا تم تطعيمهم في مختلف الوحدات الإدارية، وسط إقبال كبير على اللقاحات تجاوز نسبة 60%".

وأضاف فاضل، أن "الإقبال على اللقاحات والوعي الصحي الكبير حيال خطر موجات كورونا، أسهم بانخفاض عدد الإصابات بنسبة 40% في عموم مناطق المحافظة"، مشيراً إلى أن "المحافظة تجاوزت الموجة الثالثة من فيروس كورونا".

وتابع: "وضعنا تحوطات واستعدادات تحسبا لموجات جديدة ومستجدات وبائية وفقا للموقف الوبائي في دول الجوار ودول العالم، في ظل الأوضاع المتغيرة بين فترة وأخرى".