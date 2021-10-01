سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظة عراقية تؤشر إقبالاً واسعاً على لقاحات كورونا بنسبة 60%

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-01T09:47:39+0000
محافظة عراقية تؤشر إقبالاً واسعاً على لقاحات كورونا بنسبة 60%

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، يوم الجمعة، تأشير إقبال واسع على لقاحات كورونا، وصلت نسبته 60%، فيما أكدت تعاطي 30% من الفئات المشمولة باللقاحات.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى، نبيل فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 30% من المشمولين بلقاحات كورونا تم تطعيمهم في مختلف الوحدات الإدارية، وسط إقبال كبير على اللقاحات تجاوز نسبة 60%".

وأضاف فاضل، أن "الإقبال على اللقاحات والوعي الصحي الكبير حيال خطر موجات كورونا، أسهم بانخفاض عدد الإصابات بنسبة 40% في عموم مناطق المحافظة"، مشيراً إلى أن "المحافظة تجاوزت الموجة الثالثة من فيروس كورونا".

وتابع: "وضعنا تحوطات واستعدادات تحسبا لموجات جديدة ومستجدات وبائية وفقا للموقف الوبائي في دول الجوار ودول العالم، في ظل الأوضاع المتغيرة بين فترة وأخرى".

related

ديالى تؤشر اقبالاً ضعيفا على لقاحات كورونا وتحذر من مرحلة وبائية صعبة

Date: 2021-04-06 11:00:23
ديالى تؤشر اقبالاً ضعيفا على لقاحات كورونا وتحذر من مرحلة وبائية صعبة

ديالى تؤشر إقبالا ملحوظا على لقاحات كورونا وتحذر من التراخي الوقائي

Date: 2021-06-25 10:22:57
ديالى تؤشر إقبالا ملحوظا على لقاحات كورونا وتحذر من التراخي الوقائي

لقاح كورونا يصل ذي قار وديالى بعد طول انتظار

Date: 2021-03-02 12:51:15
لقاح كورونا يصل ذي قار وديالى بعد طول انتظار

الكهرباء تكشف عن استهداف أبراج طاقة أدت لتراجع ساعات التجهيز في بغداد

Date: 2021-05-31 09:43:30
الكهرباء تكشف عن استهداف أبراج طاقة أدت لتراجع ساعات التجهيز في بغداد

مصرع وإصابة 7 مدنيين على طريق الموت بين ديالى وكركوك

Date: 2021-09-27 06:27:37
مصرع وإصابة 7 مدنيين على طريق الموت بين ديالى وكركوك

العراق.. مقترح نيابي إلى الحكومة لشمول الفتية بلقاحات كورونا

Date: 2021-09-20 08:23:14
العراق.. مقترح نيابي إلى الحكومة لشمول الفتية بلقاحات كورونا

عودة 451 أسرة نازحة الى شمال شرقي ديالى

Date: 2020-08-11 14:23:50
عودة 451 أسرة نازحة الى شمال شرقي ديالى

حريق يتسبب بانقطاع تام للكهرباء عن ناحية في ديالى

Date: 2021-07-22 19:37:53
حريق يتسبب بانقطاع تام للكهرباء عن ناحية في ديالى