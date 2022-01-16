محافظة عراقية تُرحّل أكثر من 3000 أجنبي

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في كربلاء، يوم الأحد، عن ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف وافد أجنبي من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط الإقامة في العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها قامت "بتسفير وإبعاد ٣٢٤١ شخصاً اجنبياً من مختلف الجنسيات، خارج الاراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، خلال الفترة من 2 كانون الثاني ٢٠٢١ ولغاية 26 كانون الاول 2021".

واشارت الى ان "هذه الاجراءات تسهم في خلق فرص عمل لشبابنا واستثمار طاقاتهم لبناء العراق، وكذلك نشدد بعدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".