محافظة عراقية توجه نداء استغاثة الى البرلمان "لإعادة عصب الحياة"

شفق نيوز/ وجهت محافظة صلاح الدين، يوم الاربعاء، نداء استغاثة للبرلمان العراقي لإنقاذها من أكبر أزمة خدمية منذ سنوات عدة بسبب انعدام شبه تام لإمدادات الكهرباء .

وقالت النائبة عن المحافظة منار الشديدي لوكالة شفق نيوز، "ندعو البرلمان لإدراج تمويل مشاريع معالجة الكهرباء وإسعاف المحافظة وانقاذها من شلل ضرب مفاصل الحياة في عموم المحافظة".

وناشدت الشديدي، البرلمان والجهات المعنية لإعادة شريان الحياة للمحافظة ووضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء التي عطلت المفاصل الاقتصادية والمعيشية لسكان صلاح الدين بجميع شرائحهم.

واعتبرت الشديدي، أن مشاريع معالجة وتأهيل قطاع الكهرباء في صلاح الدين غير مجدية ولم تحقق أي خطوات ملموسة للحد من الازمة المتفاقمة، مشددة على ضرورة وجود تدخل حكومي وبرلماني جاد لإنصاف محافظة تعد الأكثر حرماناً من الخدمات مقارنة بالمحافظات الأخرى .

وأضافت أن "شماعة داعش والإرهاب انتهت وعلى الجهات المسؤولة عن ملف الكهرباء والخدمات القيام بدورها ومسؤولياته تجاه أبناء صلاح الدين ."

وتعاني صلاح الدين من أزمة بإمدادات الكهرباء وانقطاع شبه تام منذ أشهر عدة وهي الأزمة الأسوأ منذ سنوات عدة على الرغم من تحذيرات انهيار القطاع الزراعي الذي يعتاش عليه ثلثي سكان المحافظة.