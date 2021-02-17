سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظة عراقية توجه نداء استغاثة الى البرلمان "لإعادة عصب الحياة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-17T12:19:31+0000
محافظة عراقية توجه نداء استغاثة الى البرلمان "لإعادة عصب الحياة"

شفق نيوز/ وجهت محافظة صلاح الدين، يوم الاربعاء، نداء استغاثة للبرلمان العراقي لإنقاذها من أكبر أزمة خدمية منذ سنوات عدة بسبب انعدام شبه تام لإمدادات الكهرباء .

وقالت النائبة عن المحافظة منار الشديدي لوكالة شفق نيوز، "ندعو البرلمان لإدراج تمويل مشاريع معالجة الكهرباء وإسعاف المحافظة وانقاذها من شلل ضرب مفاصل الحياة في عموم المحافظة".

وناشدت الشديدي، البرلمان والجهات المعنية لإعادة شريان الحياة للمحافظة ووضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء التي عطلت المفاصل الاقتصادية والمعيشية لسكان صلاح الدين بجميع شرائحهم.

واعتبرت الشديدي، أن مشاريع معالجة وتأهيل قطاع الكهرباء في صلاح الدين غير مجدية ولم تحقق أي خطوات ملموسة للحد من الازمة المتفاقمة، مشددة على ضرورة وجود تدخل حكومي وبرلماني جاد لإنصاف محافظة تعد الأكثر حرماناً من الخدمات مقارنة بالمحافظات الأخرى .

وأضافت أن "شماعة داعش والإرهاب انتهت وعلى الجهات المسؤولة عن ملف الكهرباء والخدمات القيام بدورها ومسؤولياته تجاه أبناء صلاح الدين ."

وتعاني صلاح الدين من أزمة بإمدادات الكهرباء وانقطاع شبه تام منذ أشهر عدة وهي الأزمة الأسوأ منذ سنوات عدة على الرغم من تحذيرات انهيار القطاع الزراعي الذي يعتاش عليه ثلثي سكان المحافظة.

related

"الروتين" يحرم 80% من متضرري الارهاب من التعويضات في صلاح الدين

Date: 2021-02-09 14:42:41
"الروتين" يحرم 80% من متضرري الارهاب من التعويضات في صلاح الدين

محافظة عراقية ترفع حالة التأهب للقصوى وتدخل اعلى درجات الحظر بسبب بغداد

Date: 2020-05-27 07:36:16
محافظة عراقية ترفع حالة التأهب للقصوى وتدخل اعلى درجات الحظر بسبب بغداد

صلاح الدين تواجه ارتفاع إصابات كورونا بـ"مستشفى ميداني"

Date: 2020-06-13 12:53:08
صلاح الدين تواجه ارتفاع إصابات كورونا بـ"مستشفى ميداني"

صلاح الدين تطمئن الأهالي بشأن الأمطار السيول

Date: 2020-11-21 10:22:09
صلاح الدين تطمئن الأهالي بشأن الأمطار السيول

محافظة عراقية تجري تغييرات على مسؤولين حكوميين وجهة رسمية تفنّد

Date: 2021-01-12 08:40:32
محافظة عراقية تجري تغييرات على مسؤولين حكوميين وجهة رسمية تفنّد

وثيقة.. إعفاء رئيس هيئة استثمار صلاح الدين وترشيح 3 بدلاء عنه

Date: 2021-01-17 09:51:21
وثيقة.. إعفاء رئيس هيئة استثمار صلاح الدين وترشيح 3 بدلاء عنه

صلاح الدين تطالب بحسم ملف مقابر جماعية لضحايا اعدمهم داعش

Date: 2021-01-25 08:08:23
صلاح الدين تطالب بحسم ملف مقابر جماعية لضحايا اعدمهم داعش

بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يصدر أمراً بإعفاء مسؤولين

Date: 2021-02-02 09:10:13
بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يصدر أمراً بإعفاء مسؤولين