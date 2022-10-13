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محافظة عراقية تواجه الاختناقات المرورية بتأخير موعد الدوام الرسمي

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-13T19:16:07+0000
محافظة عراقية تواجه الاختناقات المرورية بتأخير موعد الدوام الرسمي

شفق نيوز/ اعلن محافظ ذي قار، محمد هادي، اليوم الخميس، عن وضع خطة طارئة لمعالجة الاختناقات المرورية في مركز المحافظة، بينها تأخير دوام بعض المؤسسات الحكومية عن موعده الرسمي.

وطبقا لوثيقة، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "المحافظ وجه بنقل جسر (الدوب) الواقع على نهر الفرات إلى قرب جسر النصر وسط المدينة، وتكثيف رجال المرور في الشوارع".

كما وجّه المحافظ بتأخير ساعات الدوام الرسمي لبعض الكليات والمؤسسات الحكومية بدلا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة التاسعة صباحا.

كما تضمنت الوثيقة أن اجتماعا امنيا وجه بعض الكليات بالدوام بالتناوب يوم السبت بدلا من يوم الأحد، فضلا عن فتح الجانب المغلق من شارع الامام علي امام العجلات بعد إغلاقه خلال الفترة الماضية.

 

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