محافظة عراقية تمنع التجمعات الدينية والترفيهية

شفق نيوز/ قررت محافظة الديوانية، يوم السبت، منع التجمعات واقامة المناسبات الدينية و المقاهي والقاعات الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان لخلية الأزمة المشتركة لمواجهة فيروس كورونا في محافظة الديوانية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الخلية قررت إعادة العمل بمقرراتها واجراءاتها الاحترازية السابقة بمنع التجمعات في المساجد لإقامة المناسبات الدينية او مجالس العزاء، والمقاهي والقاعات الرياضية، للحد من تفشي جائحة كوفيد١٩، بعد تسجيل ارتفاع أعداد المصابين في المحافظة.

ونقل البيان عن رئيس خلية الازمة، محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، أنه شدد على مديرية الوقف الشيعي إلزام موظفيها في المساجد والحسينيات بتنفيذ قرارات الخلية، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

ودعا الشعلان ابناء محافظة الديوانية جميعا بالإلتزام بإجراءات التباعد الاحترازية، وعدم التجمهر في الاسواق والمناطق المغلقة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم؛ وفقا للبيان.