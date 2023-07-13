محافظة عراقية تلامس 100 إصابة ووفاة بـ"النزفية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، يوم الخميس، بتصدر محافظة ذي قار أعداد الإصابات، بمرض الحمى النزفية، بعد بلوغ حاجز المئة حالة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "13 حالة وفاة بالحمى النزفية سجلت في ذي قار لغاية الآن، بينها قصاب توفي اليوم من أهالي قضاء الغراف شمالي المحافظة، و86 إصابة بعضهم ما يزال يتلقى العلاج في المراكز الصحية المختصة بالعلاج".

وأضاف المصدر، أن "الأعداد تزايدت بشكل كبير بعد عيد الأضحى، وهناك تخوف من تفشي المرض خلال فترة أيام شهر محرم".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.

ويحذر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم. تشمل الأعراض المبكرة الحمى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللا وظيفيا في الجهاز العصبي، مع الغيبوبة والهذيان وأحيانا الفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.