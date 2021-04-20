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محافظة عراقية تقلص من ساعات الحظر الجزئي

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-20T10:47:00+0000
محافظة عراقية تقلص من ساعات الحظر الجزئي

شفق نيوز/ وجّه محافظ كركوك راكان الجبوري يوم الثلاثاء بتمديد السماح بالتجوال الى الساعة العاشرة مساء بدلا من الساعة 8 مساء لكي يكون هناك متسع للتسوق بعد الصلاة للتبضع وتخفيف  الضغوطات ومراعاة السكان من بينهم أصحاب المحال في عموم كركوك.

وأوضحت الحكومة المحلية في بيان أن غلق المحلات فعليا وبشكل شامل سيكون في الساعة العاشرة مساء.

ونقل البيان عن الجبوري قوله: نحن فريق واحد  وندعم مقترح التخفيف  عن كاهل المواطن، ونعمل مع قيادة العمليات والشرطة والاجهزة الامنية والفرق الصحية كفريق واحد.

وقررت خلية الازمة في محافظة كركوك تطبيق حظر التجوال بشكل كامل وتام بدءاً من الساعة العاشرة مساءً بدلاً من الساعة الثامنة مساءً من كل يوم ، عدا ايام الجمعة و السبت و التي سيكون تطبيق حظر التجوال شامل في عموم المحافظة .

واكدت اللجنة في بيان لها ، انها وبعد التشاور والتنسيق مع اعضاء خلية الأزمة والقيادات الامنية ، تقرر  ابتداءً  من اليوم الثلاثاء الموافق : ٢٠ / ٤ من عامنا الجاري . 

وأشار البيان إلى تطبيق التمديد لساعتين اضافيتين ، والتي جاءت بعد الاستدلال على انخفاض معدلات الاصابة وفقاً لتقارير صحة كركوك ، وبناء على رؤية وحرص ادارة كركوك وخلية الازمة والقيادات الامنية ، واعضاء مجلس النواب مراعاةً للوضع المعاشي والاقتصادي والنفسي لمواطني كركوك، ولمنع استغلال حاجة المواطن لاغراض واجندات لا تريد خيرا لكركوك .

ودعت الخلية مواطني كركوك واصحاب المحال والمتاجر للالتزام بالتباعد والضوابط الصحية والتوعية والوقاية ، وارتداء الكمامات ، والا فإننا سنكون أمام إجراءات أكثر تشددا بما يضمن سلامة المواطن وحمايته .

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