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محافظة عراقية تقلص ساعات الدوام لأكثر من شهر بسبب الحر

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-27T19:51:54+0000
محافظة عراقية تقلص ساعات الدوام لأكثر من شهر بسبب الحر

شفق نيوز / وجهت محافظة واسط جنوبي العراق، يوم الأحد، دوائرها كافة، بتقليص ساعات الدوام الرسمي مدة تزيد عن شهر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لنحو نصف درجة الغليان.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن مكتب المحافظ وورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار صدر نظراً لارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية"، مشيرا إلى أن "الدوام الرسمي سينتهي في الساعة الواحدة ظهراً ابتداءً من يوم غد الاثنين، ولغاية (2 آب 2021)".

وكان راصدون جويون، رجحوا تأثر مناطق عراقية بأول موجة حارة تعتبر شديدة وساخنة بسبب تنامي مرتفع جوي حار من شمال أفريقيا تؤدي إلى سكون الرياح وغالباً خفيفة جنوبية غربية حارة.

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