محافظة عراقية تعاود الإغلاق وتقلص الدوام الرسمي لمواجهة كورونا

شفق نيوز/ قررت خلية الأزمة في محافظة بابل يوم الاحد إغلاق دور العبادة وتعليق المناسبات الإجتماعية مع تقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة الى النصف للحد من تفشي كوفيد 19 بعد عودة إرتفاع معدل الاصابات بالفيروس المستجد بشكل ملحوظ في العراق.

واصدرت الخلية القرارات الآتية: يكون الدوام بنسبة 50% في جميع دوائر المحافظة، وإرسال فرق إلى المدارس التي فيها إصابات، منع الدخول إلى الدوائر كافة من دون إرتداء الكمامات.

وشددت الخلية على إلزام المولات والمطاعم بإتخاذ الاجراءات الوقائية الفعلية كافة.

وقررت ايضا غلق الجوامع والحسينيات كافة وكذلك قاعات الاعراس .

واشارت الخلية الى اعادة افتتاح الردهات الوبائية كافة في الاقضية والنواحي التي تم اغلاقها مع انخفاض الاصابات بالوباء في المحافظة قبل نحو أكثر من أسبوعين.

ووجهت ايضا بمنع التدخلات كافة في نقل المرضى من والى المستشفيات.

وقررت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت إغلاق الاماكن التي لاتلتزم بالاجراءات والتدابير الوقائية بعد إرتفاع مستوى الاصابات بفيروس كورونا في العراق.

ولوّحت الوزارة يوم الجمعة الى اللجوء الى إتخاذ اجراءات أشد صرامة للحد من تفشي فيروس كورونا، والحيلولة دون فقدان السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد.

وكان المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قد قال يوم أمس، لوكالة شفق نيوز، إنه "في حال استمرار زيادة الحالات المسجلة بفيروس كورونا بشكل يومي، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والصحية، سوف توصي وزارة الصحة العراقية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باتخاذ اجراءات مشددة".

وبين أنه "قد يكون ضمن الاجراءات المشددة حظر التجوال وغيرها من الاجراءات وهذا كله حسب المستجدات الوبائية"، مؤكداً أن "القرار الاخير يبقى للجنة للصحة والسلامة الوطنية، التي هي لجنة اتحادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واقترحت لجنة الصحة النيابية السبت على الجهات المعنية فرض حظر جزئي بـ"القوة" واعتماد اجراءات "عقابية صارمة" بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة الصحية لمواجهة موجة "خطيرة" من وباء كورونا قد تدخل البلاد قريبا.