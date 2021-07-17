محافظة عراقية تقرع ناقوس الخطر وتطالب بالعودة للحظر الشامل

شفق نيوز / أكد مدير قسم الصحة العامة التابعة لمديرية صحة الأنبار، محمد صباح، يوم السبت، أن الوضع الصحي في المحافظة، ما يزال تحت السيطرة، وذلك بجهود الكوادر الصحية العاملة هنا، فيما حذر من زيادة مفاجئة بأعداد المصابين بكورونا في المحافظة وتخرج عن السيطرة.

وقال صباح، خلال لقاء أجرته معه وكالة شفق نيوز، إن "الوضع الصحي في الأنبار ما يزال تحت السيطرة، خصوصاً وأن دائرة الصحة بأقسامها، ومؤسساتها كافة تبذل جهداً كبيرا لمتابعة وتوفير الخدمات الضرورية لتجاوز الأزمات".

وفيما يخص جائحة كورونا، أضاف أن "الوضع ينذر بحدوث زيادات قد تكون مفاجئة خلال الأسابيع القادمة، وقد تخرج عن السيطرة في حال تجاوزت أعداد الداخلين للمستشفيات الطاقة الاستيعابية لمؤسساتنا، خصوصاً مع التخوف من تفشي كورونا المتحور، واحتمال ظهور متحورات أخرى للفايروس مستقبلاً، وسرعة ظهور هذه المتحورات تثير القلق".

وأوضح صباح، أن "أهم أسباب إرتفاع أعداد المصابين بكورونا في الأنبار، هو عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية وأهمها التباعد الجسدي والعودة إلى التجمعات وإقامة الأعراس والمناسبات ومجالس العزاء، فضلاً على قلة الإقبال على اللقاحات من قبل فئات من المجتمع، وقد تم وضع خطة باشرنا بتنفيذها لنشر اللقاحات في المراكز الصحية كافة بما في ذلك لقاح شركة فايزر، والذي لم يكن متوفراً بسبب قلة الكميات المتوفرة وآليات الخزن المشددة".

وفيما يخص إمكانية تطبيق قرار حظر للتجوال في الأنبار، قال صباح، إن "القرار من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة، ويتم في حال حصول زيادات سريعة في الإصابات بما لا يمكن للمؤسسات الصحية استيعابها، لذلك فإن الوصول الى نسبة تلقيح تتجاوز الـ60 % لعموم المحافظة، هو الحل الأمثل لعدم إجراء الحظر الشامل".

وأشار إلى أن "تحقيق نسبة تلقيح تتجاوز الـ60 % ضمن فترة سريعة تقلل احتمالية ظهور المتحورات من الفيروس والتي أصبحت تقلق أكثر من الفيروس الأصلي، خصوصا ما ظهر مؤخراً وهو متحور دلتا، وهنا لا استبعد الطلب بتنفيذ الحظر الشامل إن وجد عدم الالتزام مع تزايد الحالات".

وحول إقبال سكان الانبار على تلقي اللقاحات، قال مدير الصحة العامة في المحافظة، "كان هناك عزوف في بداية الأمر بسبب الشائعات التي روج لها البعض، لكن تم مواجهة هذه الشائعات بالحقائق والأدلة العلمية، وبث الرسائل الصحية من قبل فرق التوعية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والتي بدأ أثرها من خلال الإقبال الجيد في الأيام الأخيرة".

وخلص صباح، حديثه بالقول "حتى الآن، لم يتم تسجيل أي إصابة لمن تلقوا جرعتيّ اللقاح من سكان الأنبار، لكن يجب على الجميع أن يعلم أن اللقاحات يجب أن يمضي على الجرعة الثانية مدة لا تقل عن اسبوعين، لكي تتحقق المناعة المطلوبة، وأثناء هذه الفترة ما بين الجرعة الأولى والثانية يتحتم العمل بالإجراءات الوقائية لضمان عدم حصول عدوى من الآخرين".