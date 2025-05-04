محافظة عراقية تفتح ذراعيها أمام الاستثمارات الأسترالية: نريد خبراتهم النفطية

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك إبراهيم محمد الحافظ، يوم الأحد، أن المحافظة وجّهت دعوة رسمية لسفير أستراليا لدى العراق غلين مايلز، للتعاون في تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعي الطاقة والتعليم، والاستفادة ايضاً من الخبرات الأسترالية في مجالات الغاز والنفط.

وقال الحافظ، لوكالة شفق نيوز، إن "أستراليا تمتلك تجربة رائدة وخبرة واسعة في مجالات الطاقة والنفط والغاز، وهو ما يجعلها شريكاً مهماً في تنفيذ مشاريع تنموية داخل محافظة كركوك"، مؤكداً أن "المحافظة ترحب بالشركات الدولية الجادة، وتفتح أبوابها أمام الاستثمارات التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي".

وأشار إلى أن "اللقاء مع السفير الأسترالي تناول بحث سبل التعاون العملي، لا سيما في ملفات استثمار الغاز وتطوير البنية التحتية للطاقة، التي تمثل أولوية بالنسبة للمجلس المحلي".

وأضاف الحافظ أن "أستراليا ساهمت سابقاً في بناء عدد من المدارس في قضاء الحويجة، ونسعى بالتعاون مع الشركاء إلى استمرار هذا الدعم في قطاع التعليم والتربية، لما له من أثر مباشر في توفير فرص عمل لأبناء كركوك من جميع المكونات".