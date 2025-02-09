محافظة عراقية تغرق بالعشوائيات.. 135 ألف متجاوز في 70 منطقة

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة تمليك المتجاوزين في محافظة ذي قار، عبد الناصر غالب، يوم الأحد، عن آخر إحصائية بتمليك العشوائيات في المحافظة، فيما أكد أن أعمال التمليك وصلت لمراحل متقدمة.

وذكر غالب لوكالة شفق نيوز، أن "عدد العشوائيات في محافظة ذي قار يقارب الـ70 منطقة عشوائية، بينها 42 منطقة عشوائية في مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف، أن "عدد المسجلين بشكل أصولي وتم تسليمهم وصولات في مركز المحافظة يبلغ 43 ألف متجاوز، وبعد زيارة رئيس الوزراء إلى المحافظة العام الماضي وافق على تمديد فترة التسجيل لغاية مطلع شهر تشرين الأول من عام 2024، حيث يتوقع وصول المتجاوزين إلى 50 ألف متجاوز".

وتابع ناصر، أن "المتجاوزين على مستوى المحافظة يبلغ عددهم 135 ألف متجاوز، وبعض الأماكن التي يقطنوها تحولت إلى أماكن سكنية عملاقة".

وأوضح، أن "تسعيرة الدور السكنية للمتجاوزين ستكون بحسب الموقع الجغرافي للدار السكنية"، مشيراً إلى أن "هناك شركتين تعملان حالياً على رسم التصاميم القطاعية في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، تتمثل المرحلة الأولى بإكمال التصاميم والخرائط، والمرحلة الثانية تسليم سندات الطابو لأصحاب الدور العشوائية".

وكان المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان العراقية، نبيل الصفار، قد قال في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، إن "بعض أصحاب رؤوس الأموال استغل العشوائيات، لذلك جاء قرار مجلس الوزراء الأخير لبيع الوحدات السكنية لشاغليها بالنسبة للأراضي التابعة لمؤسسات البلدية شرط أن يكون الشخص الساكن فيها غير مستفيد من أي قطعة أرض أو وحدة سكنية سابقاً".

وأوضح الصفار، أن "شراء هذه الوحدات السكنية يتم وفق قانون بيع وإيجار أملاك الدولة، ويكون السعر حسب لجنة تقدير، ويدفع 50 بالمائة من السعر كدفعة أولى، والباقي يقسط على مدى 20 عاماً".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي خوّل خلال جلسته التي عقدت في 13 كانون الثاني/يناير 2025، أمين بغداد والمحافظين، باستثناء كركوك، ببيع الأراضي المملوكة للبلديات المختصة للمتجاوزين عليها ممن بنوا مشيدات ثابتة، استثناءً من المزايدات العلنية.

واشترط القرار أن تكون تلك الأراضي ضمن التصميم الأساس، وأن يقدم الطلب خلال 180 يوماً من صدور القرار، مع اشتراط عدم امتلاك شاغلها لأي قطعة سكنية أخرى وببدل بيع حقيقي تقدره اللجنة المختصة.