محافظة عراقية تعيد فتح منفذ حدودي مع إيران لاستيراد السلع

شفق نيوز / أعلنت محافظة واسط جنوب شرقي العراق، يوم الأحد، إعادة فتح منفذ زرباطية الحدودي مع إيران.

وأوضح محافظ واسط محمد المياحي، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة المحلية فاتحت هيئة المنافذ الحدودية والوزارات المعنية، واستحصلت الموافقة على إعادة فتح المنفذ أمام حركة التبادل التجاري".

وأضاف المياحي، أن "بفتح المنفذ سيتم السماح لدخول بيض المائدة والدجاج، بالإضافة إلى الخضروات".

وستسهم هذه الخطوة، وفقاً لمحافظ واسط بـ"خفض أسعار السوق السلع آنفة الذكر في السوق، خصوصاً بعد الغلاء المعيشي الذي تشهده المحافظة".

وأشار المياحي، إلى أن اليومين المقبلين، سيتم فتح المنفذ، وتبدأ أسعار السلع بالانخفاض، حسب قوله.