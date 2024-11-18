محافظة عراقية تعلن غداً الثلاثاء عطلة

شفق نيوز/ وجه محافظ كركوك، ريبوار طه، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر في عموم المحافظة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس كافة، يوم غد الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر عن المحافظ، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن عطلة يوم غد، جاءت بهدف "إفساح المجال لإنجاح جهود التعداد العام للسكان"، مستثنياً "الدوائر الخدمية من البلدية والبلديات والماء والمجاري والصحة" من القرار.

ودعا طه، مواطني كركوك جميعاً إلى "التعاون وإسناد جهود الباحثين للعمل بالتعداد العام للسكان، في المحافظة".