محافظة عراقية تعلن خلوها من السلالة الجديدة لكورونا

شفق نيوز/ اكدت دائرة صحة ديالى، يوم السبت، عدم تسجيل اي اصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد 20"، مشيرة الى ان الحالات المشتبه بها بانتظار نتائج الفحوصات المختبرية.

وقال مدير الصحة العامة في صحة ديالى الدكتور نبيل فاضل حذام، لوكالة شفق نيوز، "نسجل حتى الان اي اصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا وارسلنا حالات مشتبه بها الى مختبرات الفحص الخاصة وبانتظار ظهور النتائج النهائية".

واضاف "اعددنا خططاً واجراءات فاعلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد مع بدأ انتشاره في دولة عدة قريبة من العراق وان ملف كورونا من حيث الاصابات والوفيات تحت السيطرة".

وعن فاعلية اللقاح المزمع اعتماده في العراق لمواجهة سلالات كورونا، اوضح حذام "اللقاح فاعل وقادر على مكافحة كورونا بسلالتيه من خلال التجارب الطبية التي اجرتها شركات عالمية رصينة واثبتت فاعلية ونجاح اللقاحات".

وبسبب تفشي وانتشار سلالة كورونا الجديدة وتصاعد معدلات الاصابات عادت الحكومة الى فرض اجراءات الاغلاق والوقاية من الفيروس وفرض حظر تجوال جزئي وكلي واغلاق الاماكن العامة ومنع التجمعات والمناسبات الاجتماعية الى جانب تعطيل المدارس والجامعات واللجوء الى التعليم الالكتروني.