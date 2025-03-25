محافظة عراقية تعلن "خطة طوارئ" خاصة بالعيد

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كربلاء، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطة الطوارئ الخاصة بعيد الفطر، وفيما أشارت الى تهيئة 100 عجلة إسعاف، أكدت إشراك 55 فرقة صحية وتواجدها في الأسواق المحلية والمطاعم والمناطق التجارية (المولات) والمتنزهات للتأكد من سلامة الأطعمة والأشربة فيها إضافةً إلى مراقبة مياه الإسالة.

وقال مدير عام الدائرة، صباح الموسوي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتعلقة بالأمراض الانتقالية بشكل عام ستكون لها الأولوية في خطة العيد"، داعياً المُواطنين والزائرين إلى "الالتزام بإجراءات وإرشادات الأجهزة الصحية لتفادي الإصابة بها".

وذكر أن "العمل مستمر في شعب الطوارئ بالمُستشفيات على مدار الساعة مع تواجد الأطباء الاختصاص في شعب إستشاريات (الباطنية، الأطفال، الجراحة، النسائية) لمُتابعة وفحص الحالات المرضية الواردة إليها"، لافتاً الى أن "وحدات المُختبرات ستكون مفتوحة في جميع المُستشفيات، إضافة لمُختبر الصحة العامة إلى جانب فتح مراكز صحية خافرة لجميع القطاعات الصحية طيلة أيام عطلة العيد وستقدم الخدمات لمُراجعيها وفق جداول زمنية تم إعدادها لهذا الغرض".

وأكد الموسوي "تهيئة خزين كافٍ من الأدوية وقناني الدم والأوكسجين لإدامة عمل المستشفيات والمراكز الصحية بموازاة مع وحدة الدفاع المدني في الدائرة بمتابعة منظومات الإطفاء في المؤسسات الصحية ومعرفة مدى جُهوزيتها للعمل ومُراقبة تطبيق شروط السلامة فيها لتلافي حدوث أي حالة طارئة".