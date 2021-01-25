محافظة عراقية تعلن إجراء تغييرات إدارية في هيئة التقاعد

شفق نيوز/ اعلن المكتب الاعلامي الخاص لمحافظ صلاح الدين عمار جبر، يوم الاثنين، إجراء الهيئة العامة للتقاعد في العراق تغييرات إدارية في فرع الهيئة بالمحافظة.

وشملت الاجراءات الجديدة، وفق بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز، "إعفاء حمد شهاب حمد مدير اقدم في هيئة التقاعد فرع محافظة صلاح الدين، وتكليف قصي محمد عبدالحسين وكيل مدير فرع التقاعد في المحافظة بالاعمال".

كما تضمن "تكليف احمد عبدالرحمن محمود ملاحظ في صندوق تقاعد موظفي الدولة فرع صلاح الدين، مديراً لصندوق تقاعد موظفي الدولة وكالة".

وأرفق البيان وثيقة القرار الموقعة باسم رئيس هيئة التقاعد الوطنية بالوكالة إياد محمود هادي.