محافظة عراقية تعلن توزيع 93‎% من بطاقات الناخبين وتؤشر عزوفاً ببعض مناطقها

شفق نيوز/ اعلن مكتب انتخابات محافظة ديالى، يوم السبت، توزيع 93% من بطاقات الناخبين في عموم المحافظة.

وقال عضو شعبة الاعلام في المكتب حسن بير ولي لوكالة شفق نيوز، إن "اعداد البطاقات الموزعة حوالي 878000 بطاقة من اجمالي 1037439 ناخباً مشمولاً بعملية الاقتراع".

ولفت ولي الى "وجود عزوف عن استلام بطاقات الناخب في بعض مناطق ديالى لاسباب عديدة اهمها تردي الخدمات اضافة الى مشاكل النزوح وعدم عودة النازحين الى مناطق سكناهم ما اثر سلبا على عمليات التوزيع".

واكد ان "مكتب ديالى الانتخابي على اتم الاستعداد لاجراء الانتخابات وعبر خططه وبرامجه لانجاح العملية الانتخابية ومعالجة أي مشاكل تخص الانتخابات".