سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-28T07:47:40+0000
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان جنوبي العراق، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة ذكرى الزيارة الشعبانية.

واستثنى البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، القطاع التربوي من العطلة بسبب امتحانات نصف السنة.

ويحيي المسلمون الشيعة الإمامية مناسبة ولادة الإمام الثاني عشر لديهم محمد بن الحسن العسكري المعروف بالمهدي المنتظر عبر زيارة المزارات الدينية في كربلاء.

ويعتقد الشيعة الإمامية أن الإمام المهدي غاب عن الأنظار بعد وفاة والده الإمام العسكري، وأنه سيظهر في آخر الزمان "ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا".

related

ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

Date: 2021-03-04 06:35:33
ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

مصرع عنصر أمن وإصابة 3 آخرين جنوبي العراق

Date: 2020-11-11 16:43:29
مصرع عنصر أمن وإصابة 3 آخرين جنوبي العراق

في 6 محافظات.. توافد متظاهرين لساحات الاعتصام وغلق دوائر وجامعات

Date: 2019-12-08 10:52:52
في 6 محافظات.. توافد متظاهرين لساحات الاعتصام وغلق دوائر وجامعات

صحة ميسان تخشى من فقدان السيطرة على وباء كورونا

Date: 2021-02-26 09:20:34
صحة ميسان تخشى من فقدان السيطرة على وباء كورونا

ميسان تمدد تعليق الدوام وتتخذ قراراً بشأن "أبو جصانة"

Date: 2020-03-12 16:23:21
ميسان تمدد تعليق الدوام وتتخذ قراراً بشأن "أبو جصانة"

أربع محافظات تعلن عطلة رسمية

Date: 2019-05-26 09:35:24
أربع محافظات تعلن عطلة رسمية

ميسان تستعد لفيضان مرتقب

Date: 2020-11-27 09:53:48
ميسان تستعد لفيضان مرتقب

القاء القبض على عشرات المتهمين بمحافظة جنوبية

Date: 2019-12-16 20:02:51
القاء القبض على عشرات المتهمين بمحافظة جنوبية