محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان جنوبي العراق، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة ذكرى الزيارة الشعبانية.

واستثنى البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، القطاع التربوي من العطلة بسبب امتحانات نصف السنة.

ويحيي المسلمون الشيعة الإمامية مناسبة ولادة الإمام الثاني عشر لديهم محمد بن الحسن العسكري المعروف بالمهدي المنتظر عبر زيارة المزارات الدينية في كربلاء.

ويعتقد الشيعة الإمامية أن الإمام المهدي غاب عن الأنظار بعد وفاة والده الإمام العسكري، وأنه سيظهر في آخر الزمان "ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا".