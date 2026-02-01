محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الاربعاء المقبل

شفق نيوز - ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المصادف الرابع من شهر شباط/ فبراير الجاري بمناسبة الزيارة الشعبانية.

وأوضح المجلس في بيان، أن هذا القرار يأتي لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في أداء الزيارة.

وكانت محافظة كربلاء قد أعلنت نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي تعطيل الدوام يومين، في حين قررت الحكومة المحلية في واسط تعطيل الدوام الاربعاء المقبل للمناسبة ذاتها.

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق زيارة المنتصف من شعبان في كل عام عند مرقد الإمام الحسين في كربلاء، وهو يوم مولد الإمام محمد المهدي، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتم تنفيذ خطط أمنية وخدمية وصحية شاملة.