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محافظة عراقية تعلن اول اصابة مؤكدة بالحمى النزفية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-08T11:09:50+0000
محافظة عراقية تعلن اول اصابة مؤكدة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلن مدير عام دائرة صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق يوم الاحد عن أول حالة اصابة مؤكدة بالحمى النزفية في المحافظة.

وقال الدكتور العلاق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد إجراء الفحوصات المختبرية في مختبرات تخصصية في وزارة الصحة ،تم تأكيد الإصابة والمريض حاليا في ردهة العزل الخاصة بالحمى النزفية في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي لتلقي العلاج ، تحت إشراف كادر طبي وصحي تخصصي.

ودعت دائرة صحة ميسان السكان إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتباع الاجراءات الصحية والوقائية التي أُعلن عنها في التعامل مع الحالات المشتبهة ومراجعة أقرب مؤسسة صحية حال ظهور علامات الإصابة.

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