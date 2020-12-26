سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

محافظة عراقية تعلن انتصاراً كبيراً على كوفيد-19

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-26T10:15:13+0000
محافظة عراقية تعلن انتصاراً كبيراً على كوفيد-19

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الصحة في ديالى، يوم السبت، عن انخفاض نسبة الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة لأقل من 5% مع ارتفاع معدلات الشفاء بنسبة 96%..

وقال مدير الصحة العامة في الدائرة نبيل فاضل حذام، لوكالة شفق نيوز،  إن "اعداد المصابين الراقدين في مراكز الحجر الصحي يتراوح 30-50 مصاباً يومياً من اجمالي 570 سرير مخصصة لمرضى كورونا وموزعة في جميع مراكز الحجر الصحي في المحافظة".

وأضاف حذام، أن "معدلات الاصابة بكورونا سجلت انخفاضاً كبيراً في ديالى من 30 الى 5% في عموم مناطق المحافظة"، مؤكداً أن "التحوطات والاجراءات الاحترازية  لدائرة صحة ديالى نجحت في انخفاض معدلات الاصابات وارتفاع معدل الشفاء الى 96%".

وطمئن مدير صحة ديالى "بانخفاض خطر كورونا في المحافظة بشكل كبير"، مشيراً إلى أنه سير نحو الافضل".

 وسجلت ديالى 21189 اصابة بكورونا منذ ظهور الوباء في اذار الماضي مقابل 20340 حالة شفاء  و371 حالة وفاة.

related

العراق يعلن تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ويؤكد تشخيص إصابات متكررة

Date: 2020-11-24 11:25:34
العراق يعلن تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ويؤكد تشخيص إصابات متكررة

"كورونا" يدفع وزير الداخلية إلى مطار بغداد

Date: 2020-02-20 17:35:08
"كورونا" يدفع وزير الداخلية إلى مطار بغداد

سبع خرافات حول "كورونا".. تعرف اكثر على "الفيروس الخارق"

Date: 2020-03-06 08:19:42
سبع خرافات حول "كورونا".. تعرف اكثر على "الفيروس الخارق"

صور.. الصحة تنفذ حملة خاصة لكشف كورونا في مدارس مدينة الصدر

Date: 2020-12-03 12:55:08
صور.. الصحة تنفذ حملة خاصة لكشف كورونا في مدارس مدينة الصدر

قائد عسكري عراقي كبير يصاب بكورونا للمرة الثانية

Date: 2020-10-30 07:07:25
قائد عسكري عراقي كبير يصاب بكورونا للمرة الثانية

ذي قار تعلن سلامة الفحوصات لثلاث حالات اشتبه بإصابتها بكورونا

Date: 2020-02-27 09:45:59
ذي قار تعلن سلامة الفحوصات لثلاث حالات اشتبه بإصابتها بكورونا

بالتزامن مع اجلاء الرعايا العراقيين من ووهان .. بغداد تشدد الاجراءات الوقائية

Date: 2020-02-04 14:06:46
بالتزامن مع اجلاء الرعايا العراقيين من ووهان .. بغداد تشدد الاجراءات الوقائية

تسجيل اول حالة وفاة بكورونا في محافظة عراقية والسلطات تغلق بلدة

Date: 2020-03-14 07:50:49
تسجيل اول حالة وفاة بكورونا في محافظة عراقية والسلطات تغلق بلدة