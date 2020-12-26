محافظة عراقية تعلن انتصاراً كبيراً على كوفيد-19

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الصحة في ديالى، يوم السبت، عن انخفاض نسبة الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة لأقل من 5% مع ارتفاع معدلات الشفاء بنسبة 96%..

وقال مدير الصحة العامة في الدائرة نبيل فاضل حذام، لوكالة شفق نيوز، إن "اعداد المصابين الراقدين في مراكز الحجر الصحي يتراوح 30-50 مصاباً يومياً من اجمالي 570 سرير مخصصة لمرضى كورونا وموزعة في جميع مراكز الحجر الصحي في المحافظة".

وأضاف حذام، أن "معدلات الاصابة بكورونا سجلت انخفاضاً كبيراً في ديالى من 30 الى 5% في عموم مناطق المحافظة"، مؤكداً أن "التحوطات والاجراءات الاحترازية لدائرة صحة ديالى نجحت في انخفاض معدلات الاصابات وارتفاع معدل الشفاء الى 96%".

وطمئن مدير صحة ديالى "بانخفاض خطر كورونا في المحافظة بشكل كبير"، مشيراً إلى أنه سير نحو الافضل".

وسجلت ديالى 21189 اصابة بكورونا منذ ظهور الوباء في اذار الماضي مقابل 20340 حالة شفاء و371 حالة وفاة.