سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

محافظة عراقية تعلن الحداد وتنكس العلم

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-22T06:41:52+0000
محافظة عراقية تعلن الحداد وتنكس العلم

شفق نيوز/ أعلن محافظ صلاح الدين وكالة اسماعيل خصير هلوب، الحداد ثلاثة أيام حدادا على ارواح ضحايا الهجوم الذي نفذه داعش في المحافظة.

وقال هلوب في بيان ان الحداد يبدأ من اليوم الاحد  22 – 11 - 2020 وفي عموم المحافظة. 

و وجه المحافظ رؤوساء الوحدات الادارية ومديري الدوائر بأتخاذ مايلزم حول تنفيذ الحداد وانزال العلم العراقي في الدوائر.

وسقط 10 اشخاص واصيب خمسة اخرون بجروح بينهم الشرطة أحدهم العقيد ابراهيم معجل ابراهيم مدير شرطة المسحك بقضاء بيجي شمالي صلاح الدين بهجوم شنه تنظيم داعش ليلة أمس.

وذكر مصدر امني أن 8 جرحى سقطوا أيضاً جراء الهجوم وهم من أفراد الأمن والمدنيين الذين ساندوا قوات الأمن، إذ لا يزال الجرحى يتلقون العلاج.

وأكد المصدر وصول قوة من فوج مغاوير صلاح الدين الرابع الى منطقة المسحك لملاحقة وتعقب جيوب وعناصر داعش في مناطق شمالي بيجي وناحية الزوية والمسحك.

وكان مدير ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي محمد زيدان قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بتعرض سيارة تقل مدنيين الى هجوم مزدوج بعبوة ناسفة واطلاق، قبل أن يتم جر قوات الأمن إلى كمين نصبه مسلحو التنظيم في مكان الانفجار.

related

محافظة عراقية تلوح بالحظر الشامل بعد حفل زفاف حضره مصاب بكورونا

Date: 2020-04-25 09:21:18
محافظة عراقية تلوح بالحظر الشامل بعد حفل زفاف حضره مصاب بكورونا

حالتا وفاة واصابات جديدة في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-06-11 12:05:05
حالتا وفاة واصابات جديدة في محافظتين عراقيتين

لانقاذ ثلثي البلد من الجفاف.. العراق يشيّد سداً عملاقاً على دجلة

Date: 2020-08-19 08:24:21
لانقاذ ثلثي البلد من الجفاف.. العراق يشيّد سداً عملاقاً على دجلة

تسجيل 7 اصابات جديدة بكورونا في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-04-26 13:57:37
تسجيل 7 اصابات جديدة بكورونا في محافظتين عراقيتين

محافظة عراقية تشكو الوافدين من المؤسسات الامنية: نقلوا لنا الفيروس

Date: 2020-06-13 10:31:22
محافظة عراقية تشكو الوافدين من المؤسسات الامنية: نقلوا لنا الفيروس

تظاهرات في صلاح الدين تطيح بمسؤول محلي

Date: 2020-09-10 07:52:17
تظاهرات في صلاح الدين تطيح بمسؤول محلي

بينها مسقط رأس صدام .. ثأر العشائر والارهاب يمنعان عودة الآف النازحين

Date: 2020-05-16 15:49:56
بينها مسقط رأس صدام .. ثأر العشائر والارهاب يمنعان عودة الآف النازحين

تسجيل 7 وفيات بكورونا بينها 5 غير معلنة في صلاح الدين وواسط

Date: 2020-06-20 16:28:29
تسجيل 7 وفيات بكورونا بينها 5 غير معلنة في صلاح الدين وواسط