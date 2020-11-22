محافظة عراقية تعلن الحداد وتنكس العلم

شفق نيوز/ أعلن محافظ صلاح الدين وكالة اسماعيل خصير هلوب، الحداد ثلاثة أيام حدادا على ارواح ضحايا الهجوم الذي نفذه داعش في المحافظة.

وقال هلوب في بيان ان الحداد يبدأ من اليوم الاحد 22 – 11 - 2020 وفي عموم المحافظة.

و وجه المحافظ رؤوساء الوحدات الادارية ومديري الدوائر بأتخاذ مايلزم حول تنفيذ الحداد وانزال العلم العراقي في الدوائر.

وسقط 10 اشخاص واصيب خمسة اخرون بجروح بينهم الشرطة أحدهم العقيد ابراهيم معجل ابراهيم مدير شرطة المسحك بقضاء بيجي شمالي صلاح الدين بهجوم شنه تنظيم داعش ليلة أمس.

وذكر مصدر امني أن 8 جرحى سقطوا أيضاً جراء الهجوم وهم من أفراد الأمن والمدنيين الذين ساندوا قوات الأمن، إذ لا يزال الجرحى يتلقون العلاج.

وأكد المصدر وصول قوة من فوج مغاوير صلاح الدين الرابع الى منطقة المسحك لملاحقة وتعقب جيوب وعناصر داعش في مناطق شمالي بيجي وناحية الزوية والمسحك.

وكان مدير ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي محمد زيدان قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بتعرض سيارة تقل مدنيين الى هجوم مزدوج بعبوة ناسفة واطلاق، قبل أن يتم جر قوات الأمن إلى كمين نصبه مسلحو التنظيم في مكان الانفجار.