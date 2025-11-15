محافظة عراقية تعطّل دوام المدارس غداً الأحد

شفق نيوز- ديالى

أعلنت مديرية تربية محافظة ديالى، مساء السبت، تعطيل الداوام الرسمي لمدارس المحافظة كافة بسبب موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة، وهي المحافظة الأولى التي تعلن تعطيل الدوام رسمياً ليوم غد نتيجة الأمطار.

وقالت المديرية في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إن قرار "تعطيل الدوام الرسمي لمدارس المحافظة كافة، جاء نظراً لما تسببت به الحالة المطرية على مدار ليلة امس والساعات الماضية في فيضان الطرق والمدارس وخطر الابنية المدرسية وما وصلنا من صور ومواقف ومناشدات".

وأضافت ان مديرها العام عامر شهاب العزاوي "وجّه وحسب الصلاحية المخوّلة بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية ورياض الاطفال والمدارس الثانوية الحكومية والأهلية كافة، ليوم غد الأحد"، موضحة أن التوجيه يأتي "لفسح المجال للجهات المختصة في سحب مياه الأمطار وتفقد المدارس والكهرباء حفاظاً على أرواح أبنائنا التلاميذ والطلبة".

ودعا العزاوي، وفق توجيهه، "إدارات المدارس إلى التواجد في الأبنية لرفع تقرير عن مدارسهم والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المتطلبات اللازمة".

وكانت محافظات عدة تعرضت لموجة أمطار عزيرة، بدأت فجر اليوم، ما أدى إلى غرق الكثير من الطرقات، مع بطئ في شبكات تصريف المياه نظراً للكميات الكبيرة من الأمطار التي هطلت.