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محافظة عراقية تعطل دوام المدارس السبت والأحد

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-25T20:19:55+0000
محافظة عراقية تعطل دوام المدارس السبت والأحد

شفق نيوز/ قررت محافظة واسط، يوم الجمعة، تعطيل دوام المدارس يومي السبت والاحد بمناسبة زيارة دينية.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ محمد جميل المياحي وجه بأن يكون يوم غد السبت عطلة رسمية للمدارس إضافة إلى يوم الاحد وذلك بمناسبة استشهاد الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام".

وسبق وإن أعلنت عدة محافظات تعطيل الدوام بهذه المناسبة وهي العاصمة بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء والمثنى لاتاحة الفرصة أمام المواطنين لإحياء المناسبة.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى مئات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الإمامية) في العاصمة بغداد.

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