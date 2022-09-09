محافظة عراقية تعطل الدوام 5 أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ذي قار، يوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي 5 أيام بمناسبة زيارة اربعينية الإمام الحسين.

وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العطلة تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ١٣-٩-٢٠٢٢".

وفيما يخص الدوائر الصحية والامنية ومراكز الصيانة الخدمية اوضح الغزي، انه "يخول مدير الدائرة بتنظيم الدوام و يخول صلاحيات منح الإجازات خلال هذا الأسبوع وفق جدول، للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الامنية والصحية والخدمات للمواطن والسماح للموظفين بأداء الشعائر الدينية الخاصة بالزيارة الاربعينية".

وأضاف بأن "العمل سيتم استئنافه يوم الاحد المقبل لجميع الدوائر وبالوتيرة الطبيعية".