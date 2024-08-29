محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم واحد بمناسبة دينية

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ذي قار، يوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل، بذكرى وفاة النبي محمد (ص).

وجاء في بيان صادر عن المجلس ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد نبي الرحمة ورسول الانسانية محمد صل الله عليه وآله وسلم، ولافساح الفرصة لجميع المواطنين لاداء مراسيم الزيارة".

وأعلنت محافظة الديوانية، امس الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.