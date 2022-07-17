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محافظات عراقية تعطل الدوام غدا لمناسبة دينية

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-17T07:12:26+0000
محافظات عراقية تعطل الدوام غدا لمناسبة دينية

شفق نيوز/ قررت محافظات واسط والمثنى والديوانية وذي قار وبابل، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي غداً الإثنين لمناسبة دينية.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "غدا الإثنين عطلة رسمية لمناسبة عيد الغدير".

كما قرر محافظ المثنى أحمد منفي جودة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين لذات المناسبة.

الى ذلك، اعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين في الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء الدوائر الأمنية والدوائر والمؤسسات الصحية بنظام الخفارات لمناسبة عيد الغدير.

كما قررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين احتفاءً بعيد الغدير.

بدورها اعلنت محافظة بابـل تعطيل الدوام الرسمي غداً في دوائر المحافظة لمناسبة عيد الغدير بإستثناء الدوائر الخدمية ، (البلدية) والأمنية.

وعيد الغدير هو عيد إسلامي يحتفل به المسلمون الشيعة يوم 18 من ذي الحجة من كل عام هجري احتفالًا باليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة عيَّن فيها علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده، حسب نص الحديث، أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ"غدير خم" سنة 10 هـ.

ويُعد عيد الغدير، العيد الثالث والأخير في السنة الهجرية، ويكون تاريخه بعد عيد الأضحى بأسبوع تقريباً.

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