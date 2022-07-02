محافظة عراقية تعطل الدوام غدا الأحد لهذا السبب

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، يوم السبت تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد باستثناء الدوائر الخدمية بسبب أعمال الصيانة في الجسر الثالث الرابط بين جانبي مدينة الموصل مركز المحافظة.

وذكر بيان صادر عن الحكومة المحلية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نظرا للزخم الحاصل في التنقل بين جانبي الموصل بسبب اعمال الصيانة في الجسر الثالث، قرر محافظ نينوى نجم الجبوري تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد 3/7/2022 باستثناء الدوائر الخدمية وذلك ليتسنى للكوادر العاملة في الجسر إنهاء أعمالها وإعادة افتتاح الجسر فور إنجاز أعمال الصيانة".

وتجري الحكومة المحلية حاليا اعمال صيانة وإكساء لجسر الموصل الثالث.